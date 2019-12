Sportmediaset sul sorteggio Champions: "Due le speranze per il Napoli"

Alle 12 ci sarà il Sorteggio per gli ottavi di Champions League, che potrete seguire in diretta su Tuttonapoli. Sul tema, il portale di Sportmediaset scrive così in relazione alle aspettative azzurre: "Il Napoli del nuovo corso firmato Gattuso spera di pescare Lipsia o Valencia. Non potendo affrontare né Liverpool né Juventus, tutte le altre - Barcellona, Bayern Monaco, Manchester City o Paris Saint Germain - sono signore squadre. L'Atalanta si trova più o meno nella stessa situazione degli azzurri, bene Lipsia o Valencia, anche se nel caso della squadra di Gasperini c'è l'incubo Liverpool".