SSC Napoli annuncia: "Al via fase di vendita libera abbonamenti". E Ticketone va in tilt

Febbre Napoli e Ticketone in tilt dopo l'annuncio della SSC Napoli dell'apertura della fase libera per gli abbonamenti. Questo il messaggio del club "Al via la fase di vendita libera della campagna abbonamenti 2025-2026. Il club azzurro scrive su X: "Al Via la Vendita Libera. Assicurati un posto per tutta la stagione. T’APPARTENE"".