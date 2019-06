SSC Napoli chiarisce sulla fake delle maglie: "Sono prototipi di Kappa ma le nuove saranno diverse"

Sul web sarebbero recentemente spuntate quelle che potrebbero essere le maglie del Napoli nella prossima stagione sportiva, ma non è così. La SSC Napoli, infatti, ha precisato che le foto delle maglie pubblicate sul web non rappresentano le casacche che gli azzurri indosseranno nella prossima stagione. La precisazione arriva direttamente dall’Head of Operations, sales and marketing, Alessandro Formisano: “Nella serata di ieri - riporta SiGonfialaRete.com - sono circolate alcune immagini di presunte maglie SSCN per la prossima stagione. Tali immagini rappresentano alcuni prototipi di maglie, che Kappa e SSCN hanno valutato di adottare. Non rappresentano le maglie che saranno effettivamente adottate, che saranno differenti”.