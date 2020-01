Ssc Napoli, il commento sul sito web: "Periodo tra i più delicati, ma è il momento dell'unione"

Come di consueto, la Ssc Napoli ha commentato la prova degli azzurri sul proprio sito web: "La Fiorentina vince al San Paolo per 2-0. I viola segnano un gol per tempo: prima Chiesa, poi Vlaovic. E a onor del vero sono davvero due reti di gran pregio. Il Napoli sfiora nel primo tempo il pareggio con un colpo di testa di Callejon a botta sicura che esce di un soffio. E poi arriva ad un palmo dall'1-1 con un destro di Insigne che colpisce il palo ed incrementa il dossier malasorte. Il "solito" palo ormai accompagna a braccetto il Napoli che sinora ne conta la bellezza (si fa per dire) di 15. Il periodo è tra i più delicati nella recente memoria azzurra, ma è il momento di tenere la schiena dritta e di essere un corpo unico per risalire da questa corrente avversa. Si ricomincia martedì in Coppa Italia contro la Lazio al San Paolo per provare l'assalto alla semifinale...".