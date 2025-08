Ufficiale SSCNapoli, arriva la piattaforma KDA3: sarà Official Global Blockchain Partner

La SSC Napoli è orgogliosa di annunciare una nuova partnership con la società di tecnologia sportiva KDA3. KDA3 – che sviluppa soluzioni digitali sportive innovative basate sulla piattaforma fondamentale di Berachain – diventa l’Official Global Blockchain Partner del club di Serie A.

Questa collaborazione rappresenta un passo strategico nell’impegno della SSC Napoli verso l’innovazione, proseguendo nell’esplorazione di nuove tecnologie in grado di rafforzare il coinvolgimento dei tifosi a livello globale. Collaborando con KDA3 in questa nuova categoria, il Napoli conferma la volontà di integrare la blockchain in modi significativi e orientati ai tifosi, offrendo benefici concreti ai sostenitori in tutto il mondo. La nuova partnership con KDA3 getterà le basi per esperienze digitali future dedicate ai tifosi, caratterizzate da trasparenza, utilità e cultura.

“Siamo lieti di accogliere KDA3 e il suo partner tecnologico Berachain nella famiglia SSC Napoli”, ha dichiarato Leonardo Giammarioli, Chief Global Business Development Officer della SSC Napoli. “Questa partnership riflette la nostra ambizione di continuare a essere leader non solo in campo, ma anche nel modo in cui ci relazioniamo e valorizziamo la nostra base di tifosi globale attraverso collaborazioni e tecnologie innovative”.

KDA3 sviluppa piattaforme di nuova generazione per le organizzazioni sportive, supportate dalla blockchain ad alte prestazioni Layer 1 di Berachain. Insieme, le due società uniscono un’esperienza consolidata nella creazione di ecosistemi per i tifosi scalabili, sicuri e incentrati sulla comunità.

“Diventare partner della SSC Napoli significa molto più che visibilità e tecnologia. Significa creare valore reale e duraturo per una delle comunità di tifosi più appassionate dello sport mondiale”, ha affermato Christian Magsisi, Fondatore e CEO di KDA3. “Costruendo le nostre piattaforme sulla blockchain di Berachain, stiamo gettando le fondamenta tecniche per esperienze di nuova generazione che mettono i tifosi al centro, avvicinandoli alla SSC Napoli in modi mai visti prima. Non vediamo l’ora di condividere presto come i tifosi potranno beneficiare di questa straordinaria partnership”.

Al lancio, i tifosi potranno già notare la presenza di Berachain all’interno dell’ecosistema SSC Napoli, mentre la blockchain sfrutterà i contenuti destinati al pubblico di KDA3 per promuovere la nuova collaborazione. Nelle prossime settimane verranno svelati dettagli entusiasmanti e innovativi sulle modalità con cui la SSC Napoli e KDA3 creeranno nuove opportunità per connettere e coinvolgere i tifosi.

S.S.C. Napoli S.p.A., comunemente nota come Napoli, è uno dei club calcistici più amati e seguiti in Italia. Le ricerche di mercato collocano costantemente la società tra le prime quattro per dimensioni e passione della tifoseria. Con una storia che si avvicina ai 100 anni (il centenario sarà celebrato il 1° agosto 2026), il Napoli vanta un ricco palmarès di successi nazionali e internazionali, tra cui 4 titoli di Serie A, ed è l’attuale campione d’Italia dopo la vittoria nella stagione 2024/25. La bacheca del club comprende anche 6 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane e 1 Coppa UEFA.

Dal 2004, con l’arrivo del Presidente Aurelio De Laurentiis, SSC Napoli si è trasformata in un’organizzazione moderna e ambiziosa. Tornata in Serie A nel 2007, la squadra si è progressivamente riaffermata tra le migliori in Italia, qualificandosi alle competizioni europee per 14 stagioni consecutive. Sotto la guida di De Laurentiis, il Napoli ha conquistato 2 Scudetti, 3 Coppe Italia e 1 Supercoppa Italiana, consolidando il proprio posto nell’élite del calcio italiano.

Guardando al futuro, il club sta ampliando la propria presenza internazionale, con l’obiettivo di raggiungere un pubblico globale che rifletta il suo prestigio e la sua influenza culturale. SSC Napoli si sta evolvendo in un marchio di intrattenimento diversificato, offrendo ai tifosi e ai partner molto più del calcio, integrando spettacoli ed esperienze di alta qualità nei propri eventi sportivi. Il brand del club si sviluppa intorno a due dichiarazioni guida: “Proud to Be Napoli” e “From Napoli to the World”. Questa strategia unisce la crescita sportiva alla rinascita culturale della città, che negli ultimi anni ha registrato un notevole aumento del turismo, diventando una delle mete più ambite in Europa.

Dal punto di vista aziendale, la missione del Napoli è rafforzare le partnership globali e accrescere il valore del brand, aumentando il riconoscimento internazionale, coltivando la fedeltà dei tifosi e affermando un’identità unica nel panorama sportivo mondiale

KDA3 è una piattaforma blockchain dedicata al coinvolgimento dei tifosi e ai programmi di membership, creata per organizzazioni sportive, creatori di contenuti e comunità. Unendo identità on-chain, programmi di fidelizzazione modulabili ed esperienze digitali esclusive, KDA3 trasforma i tifosi comuni in veri e propri stakeholder attivi. Basata su Berachain, KDA3 rappresenta la prossima evoluzione del concetto di fandom in Canada e oltre. Per ulteriori informazioni, visita www.kda3.io

Berachain è la prima blockchain alimentata dal Proof of Liquidity, progettata per aiutare le aziende a crescere e offrire economie on-chain sostenibili. Grazie a un meccanismo di consenso unico e a un’infrastruttura tecnologica verticalmente integrata, Berachain garantisce efficienza del capitale, velocità e flessibilità per gli sviluppatori senza pari. Progettata per comunità, cultura e utilità, Berachain rappresenta il livello infrastrutturale per la prossima era di adozione del Web3. Per ulteriori informazioni, visita www.berachain.com.