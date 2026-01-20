Foto

SSCNapoli, versione blu del kit pre-match disponibile sullo store: le immagini

SSCNapoli, versione blu del kit pre-match disponibile sullo store: le immagini
Oggi alle 13:20Notizie
di Antonio Noto

Da oggi è disponibile sullo store ufficiale della SSC Napoli la versione blu del kit pre-Match 2025/2026, già indossata dagli azzurri. Il nuovo completo è ora acquistabile online sullo store ufficiale e nei punti vendita ufficiali del club. Di seguito le immagini del nuovo kit.

© foto di GIACOMO COSUA
© foto di GIACOMO COSUA