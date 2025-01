Stavolta cederà? Allegri nuovamente tentato dall'Arabia Saudita: la situazione

Max Allegri sembra essere sempre più vicino a intraprendere la sua prima esperienza professionale all'estero. Stando a quanto rivelato da Sky Sport, l'ex allenatore di Milan e Juventus - con quest'ultima ha divorziato lo scorso 17 maggio - ha ricevuto una proposta allettante che arriva direttamente dall'Arabia Saudita.

Palla ad Allegri

Infatti l'Al-Ahli, club di Riyadh attualmente al quinto posto nella Saudi Pro League, avrebbe infatti messo nel mirino il tecnico livornese per la stagione a venire (2025/26). In pratica pronto per allenare a partire da giugno. In squadra ci sono diverse stelle di conoscenza in Europa e in Italia, tra cui Franck Kessié, Riyad Mahrez, Merih Demiral e Roger Ibañez. I sauditi stanno cercando di capire se Allegri sarà disposto ad accettare una sfida del genere e lasciare dunque il Vecchio Continente per rimettersi in pista.

Il retroscena

Intanto, per la seconda parte della stagione - stando alle informazioni rilasciate dall'emittente satellitare -, l'Al-Ahli sta valutando un'altra opzione italiana: Gabriele Cioffi, ex allenatore di Udinese e Verona, per sostituire l'attuale guida tecnica (Matthias Jaissle). Da capire le intenzioni di Allegri, che in 20 anni di carriera non ha mai messo piede fuori dai confini nazionali. Sebbene recentemente abbia ricevuto proposte anche dall'Al-Shabab, dove poi è arrivato Fatih Terim, come anche la panchina del Belgio. Alla fine entrambe le offerte non si sono concretizzate e ora l'Al-Ahli potrebbe essere l'occasione del riscatto per Max dopo il brutto divorzio con la Juventus.