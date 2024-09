Stretta alla pirateria tv, carcere fino a un anno per i furbetti del pezzotto

Via libera delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato a due emendamenti riformulati di FI e FdI al dl omnibus contro la pirateria tv anche per gli eventi sportivi. Il primo estende anche ai "fornitori di servizi Vpn e quelli di Dns pubblicamente disponibili" l'obbligo di bloccare l'accesso ai contenuti diffusi abusivamente. L'altro obbliga i prestatori di servizi di accesso alla rete che "vengono a conoscenza" di condotte penalmente rilevanti di segnalarlo immediatamente all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria. L'omissione della segnalazione e della comunicazione sono puniti "con la reclusione fino ad un anno".

Il primo emendamento, che modifica la normativa vigente sui provvedimenti urgenti e cautelari dell'Agcom per la disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente, stabilisce anche che si provveda "periodicamente a riabilitare la risoluzione dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi Ip bloccati", una volta trascorsi "almeno sei mesi dal blocco" e sempre che "non risultino utilizzati per finalità illecite".