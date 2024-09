Subito McTominay! Primo gol al primo pallone toccato col Palermo

Primo gol con la maglia del Napoli per Scott McTominay. Mazzocchi serve Lukaku che attacca la profondità, passaggio di destro per l'arrivo di McTominay che non sbaglia! 5 a 0 per il Napoli! Bacio alla maglia per lo scozzese. Pochi istanti prima i due erano entrati con Kvaratskhelia.