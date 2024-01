Supercoppa, ecco dove vedere in tv (in chiaro) Napoli-Inter

Appuntamento in chiaro per i tifosi del Napoli in vista della finale in Supercoppa contro l'Inter.

C'è la finale di Supercoppa Italiana, Napoli e Inter si giocano il primo trofeo della loro stagione nello scenario di Riad, in Arabia Saudita. Questo è il piatto forte della programmazione televisiva del calcio per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 22 gennaio 2024 Appuntamento in chiaro per i tifosi del Napoli in vista della finale in Supercoppa contro l'Inter. La gara degli azzurri contro la squadra di Inzaghi sarà trasmessa in chiaro su Canale 5, a partire dalle ore 20. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su Mediaset Infinity.