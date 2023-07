TABELLA - Serie A, la classifica degli ascolti tv negli ultimi 9 anni: Napoli quarto

E' stata svelata da Transfertmarkt la classifica degli ascolti tv delle ultime nove stagioni in Serie A.

E' stata svelata da Transfertmarkt la classifica degli ascolti tv delle ultime nove stagioni in Serie A. Quarto posto per il Napoli, con un totale di 389mln di telespettatori. Davanti agli azzurri Milan e Inter, rispettivamente sul terzo e secondo gradino del podio della classifica comandata dalla Juventus. Per i bianconeri 548 milioni di ascoltatori. Di seguito le prime 10 posizioni della classifica.