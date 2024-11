Tabù Inter: il Napoli ha vinto solo una delle ultime 10 gare di Serie A

vedi letture

Negli ultimi anni l’Inter si sta dimostrando un vero e proprio tabù per il Napoli.

Negli ultimi anni l’Inter si sta dimostrando un vero e proprio tabù per il Napoli. Gli azzurri, sottolineano i colleghi di Opta, hanno infatti vinto soltanto una delle ultime 10 partite giocate contro i nerazzurri in Serie A - quella per 3-1, al Maradona, del maggio 2023, con reti di Anguissa, Di Lorenzo e Gaetano. Tre i pareggi (compreso il più recente dello scorso marzo) e ben sei sconfitte nel parziale.

Il Napoli ha inoltre perso sette delle ultime 12 partite (1V, 3N) giocate contro l’Inter in Serie A. Nel periodo (dalla stagione 2018/19) quella nerazzurra è la squadra contro cui i partenopei hanno subito più sconfitte nella competizione.