Thiago Alcantara si ritira a soli 33 anni: il suo messaggio di addio al calcio

La notizia era nell'aria già dalla giornata di ieri. Thiago Alcantara lascia il calcio giocato. L'ex centrocampista prodotto del settore giovanile del Barcellona e ultimamente fra le file del Liverpool, dopo sette stagioni trascorse al Bayern Monaco, ha deciso di dire stop. Lo spagnolo ha pubblicato sulla propria pagina X questo messaggio:

"Sarò sempre pronto a restituire ciò che mi è stato dato e sono grato per il tempo che ho dedicato a farlo - ha esordito il giocatore -. Grazie, calcio. E a tutti coloro che mi hanno accompagnato e mi hanno reso un giocatore e una persona migliore durante tutto il mio viaggio. A presto, Thiago". Sono tanti i trionfi in carriera per il giocatore: il suo palmares è composto da quattro Liga e sette Bundesliga mentre in campo internazionale ha alzato al cielo una Champions League e due Mondiali per Club.

I will always be willing to give back what I have been given and I am grateful for the time I have enjoyed it.



Thank you, football. And to all who accompanied me and made me a better player and person along the way.



See you soon,

Thiago. pic.twitter.com/wtMxmF6z9L