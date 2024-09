Thiago Motta difensivo? 0 gol subiti, ma solo 16 tiri in porta: xG dimezzato da Allegri

vedi letture

Numeri molto diversi tra Juventus e Napoli. Si affrontano la squadra che ha effettuato più conclusioni finora in Serie A (il Napoli, 72) e quella che ne ha concesse meno agli avversari (la Juventus, 25). Nella passata stagione, dopo quattro giornate, i partenopei avevano tentato sei tiri in più (78), mentre i bianconeri ne avevano subiti più del doppio (51), riferisce Opta.

0 i gol subiti dalla Juventus, ma da sottolineare anche qualche difficoltà in attacco: nelle quattro partite di questo campionato la Juventus ha effettuato solo 44 conclusioni, di cui 16 nello specchio, per un valore di Expected Goals di 3.8, mentre nelle prime quattro giornate del 2023/24 aveva collezionato più del doppio di gol attesi (7.8 xG), grazie a 58 tiri, di cui 19 in porta.