Tifosi più "scorretti", secondo la UEFA gli italiani tra i peggiori: la classifica

vedi letture

La UEFA ha stilato una speciale classifica dedicata al fair play, valutando il comportamento dei tifosi di club e nazionali nelle competizioni europee della stagione 2024/25. In cima alla graduatoria dei sostenitori più corretti figurano quelli delle Isole Faroe, seguiti da Moldavia e Kazakistan, mentre i tifosi dell’Albania si sono piazzati all’ultimo posto in entrambe le categorie, tra le nazioni che hanno disputato un numero sufficiente di partite per essere considerate.

Analizzando le principali nazioni del ranking UEFA, l’Inghilterra occupa la sesta posizione, davanti a Germania (18ª), Spagna (21ª), Francia (29ª) e Italia, che chiude la top 40 al 39º posto. Da segnalare il grande balzo della Moldavia, premiata per il miglioramento complessivo nei punteggi di fair play. La UEFA assegnerà inoltre 50mila euro a ciascuno dei tre Paesi vincitori, fondi destinati a un club a scelta per finanziare un progetto dedicato al rispetto e alla promozione dei valori sportivi.