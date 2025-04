Tmw - C'è una formazione che spiega il miracolo targato Antonio Conte

"Il Napoli in scia dell'Inter a otto giornate dal termine del campionato ha concluso domenica sera la partita contro il Milan con questa formazione: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera, Mazzocchi, Billing, Gilmour, Ngonge, Simeone". Lo scrive Raimondo De Magistris nel suo editoriale per Tmw.

"Era un undici schierato col 5-4-1, un modulo 'imposto' ad Antonio Conte da una panchina che al momento dell'infortunio di Lobotka non portava in dote alcuna alternativa in quella zona del campo. E' un undici che francamente sembra avere poco o nulla a che fare con la corsa Scudetto eppure oggi il Napoli è lì, a tre punti dalla vetta, grazie a un allenatore a cui l'anno sabbatico è servito per maturare da tutti i punti di vista".