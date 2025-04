Tmw - Il Cagliari decide di acquistare Caprile, proprio quando il Napoli 'scopre' Scuffet

Le notizie delle ultime ore sono chiare e raccontano di un Cagliari che ha sciolto ogni dubbio e ogni riserva, forse anche grazie a una salvezza che si fa più vicina ogni turno di campionato che passa, ed ha deciso di spendere gli 8 milioni di euro concordati a gennaio per riscattare il portiere Elia Caprile dal Napoli. Con una 'curiosa' coincidenza temporale che lega le due società e le rispettive scelte fatte per la porta nella finestra di trasferimenti invernale.

Perché nelle stesse ore in cui il Cagliari maturava un certo tipo di decisione, il mondo Napoli scopriva di avere un secondo affidabile in Simone Scuffet, protagonista a suon di parate nell'1-1 sul campo del Bologna, e arrivato proprio dagli isolani nello scambio di prestiti fatto a gennaio. Da ricordare, scrive Tmw, come il trasferimento a titolo temporaneo di Scuffet sia secco e senza l'inserimento di un'opzione per il riscatto a titolo definitivo, ma le situazioni in essere e i buoni rapporti esistenti tra le due società permetterebbero di intavolare senza troppi affanni un discorso ex novo anche su Scuffet.