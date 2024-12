Tmw - McTominay colpo da scudetto: è il nuovo Vidal di Conte

Scott McTominay domina e decide ancora una partita del Napoli. Che veleggia sempre più capolista in vetta al nostro campionato, trascinato dalle sue stelle, dai nuovi acquisti, dalle intuizioni dello scouting guidato da Maurizio Micheli e vidimato dalla proprietà azzurra. Il giocatore del Manchester United è probabilmente, e il condizionale è solo un manavantismo del quale potremmo anche gentilmente fare a meno, il miglior centrocampista arrivato in Italia nell'ultima estate. Segna, difende, attacca, ha fisico, ha grinta, ha carattere. Incide in ogni senso e la rete fatta contro il Torino lo conferma ancora.

Senza Coppe, Conte è andato all-in sul campionato. E questo chiaramente può creare qualche piccolo squilibrio nella gestione della rosa, il minutaggio di Giacomo Raspadori lo va a certificare. Ma in una stagione così importante, di ripartenza, per il Napoli e per Conte, impossibile non creare qualche piccolo malumore che conferma comunque la bontà delle scelte della dirigenza: tutti calciatori di livello, un gruppo e una rosa completa e pronte per far tornare grande il Napoli. Certo è che questo McTominay, da subito imprescindibile e importante, con dati straordinari, neanche il migliore degli ottimisti poteva attenderselo. Per tipo di giocatore e per rendimento, ricorda molto da vicino quel che con Conte ha fatto ai tempi della Juventus un certo Arturo Vidal. Che dei grandi successi bianconeri è stato uno dei gladiatori principali. Lo scrive Tmw.