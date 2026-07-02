Podcast Tonali-Tottenham, tutti i retroscena dell'affare record: il podcast di Di Marzio

vedi letture

Oggi il pensiero di Gianluca Di Marzio, all’interno di “Caffè Di Marzio” - il podcast del network di TuttoMercatoWeb che puoi ascoltare ogni giorno su Tuttonapoli e Radio Tutto Napoli, è legato ai grandi colpi in Premier League.

"Questa mattina Tonali lascia l’Italia. Aveva già lasciato l’Italia comunque diversi anni fa; questa volta lascia di nuovo il Paese dove ha passato dei giorni di vacanza per tornare in Inghilterra, questa volta a vestire la maglia del Tottenham. Visite mediche, firma su un contratto di sei anni, ma soprattutto da oggi Sandro Tonali è il giocatore italiano più pagato nella storia del calciomercato: stiamo parlando di circa 100 milioni di sterline, bonus compresi, quindi 115-116 milioni di euro tutto incluso. Insomma, non era mai successo che un giocatore italiano potesse essere pagato così tanto.

Sicuramente pesa la forza della Premier League e la decisione, quando il Milan lo cedette al Newcastle per circa 70 milioni più bonus, ha permesso a Tonali, nonostante tutto quello che è accaduto soprattutto nella prima stagione, di mettere in mostra le sue qualità: un vero e proprio leader a centrocampo, un giocatore che piace tantissimo al calcio inglese e che piace ancora molto agli allenatori italiani. Perché quella di questi giorni è stata soprattutto una sfida tra due tecnici che tra l’altro si conoscono bene e sono anche abbastanza amici: Enzo Maresca e Roberto De Zerbi.

Il primo a muoversi in realtà era stato proprio Roberto De Zerbi e questa scelta di Tonali di accettare il Tottenham è stata figlia proprio del convincimento del tecnico bresciano, perché Tonali e De Zerbi si sono visti inizialmente un mese fa a Brescia. Da lì è partito un pressing fortissimo da parte di RDZ nei confronti di Tonali, che è un ragazzo che ama sentirsi coccolato e considerato: le parole di De Zerbi sono state forti, “sarai il nostro leader, sarai importantissimo per noi”.

Una forza empatica che De Zerbi ha sempre avuto con i suoi giocatori, tant’è che ancora oggi è in contatto, per esempio, con Iemmello, con Sarno, con Bacca: tutti giocatori avuti a Foggia con cui ha scritto pagine importanti nella storia di quella piazza. Anche in questo caso, con Tonali, il feeling è stato immediato e forte, tanto da respingere assalti importanti come quelli dell’Arsenal e del Manchester City.

La corsa iniziale per Tonali era tra tre club: Arsenal, Manchester City e Tottenham. Poi, piano piano, l’Arsenal ha capito che l’asta stava diventando troppo alta e che il giocatore difficilmente avrebbe preso in considerazione la loro proposta. Con il Manchester City, il tentativo di convincerlo da parte di Maresca e di Donnarumma c’è stato, perché il rapporto tra Donnarumma, Maresca e Tonali poteva fare la differenza: Donnarumma chiamava spesso Tonali per convincerlo, dicendogli che insieme, da italiani, avrebbero potuto costruire qualcosa di importante.

Tonali però ha voluto rispettare l’impegno preso e la parola data a De Zerbi. Si è inserito poi il forte pressing di Hugo Viana, direttore sportivo del Manchester City, con 93 milioni di euro offerti al Newcastle qualche giorno fa per provare a superare la concorrenza del Tottenham. È chiaro che l’offerta del City ha alzato l’asticella delle richieste del Newcastle, che ha mantenuto alto il prezzo del giocatore.

Alla fine, nelle ultime ore, il Tottenham ha dovuto superare quei 93 milioni di euro, aggiungendo bonus importanti per portare l’operazione complessiva a circa 100 milioni di sterline, 115 milioni di euro. Tonali partirà oggi, raggiungerà Londra per le visite mediche e poserà con la nuova maglia del Tottenham. Un Tottenham che in questo mercato sta spendendo tantissimo e che si candida a essere una delle nuove protagoniste della Premier League, in una Premier sempre più “made in Italy”, anzi “made in Brescia”, “made in Tonali” e “made in De Zerbi”.