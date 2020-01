Top10 Gare 2019 - Secondo posto: il Napoli supera il Salisurgo e ammutolisce la Red Bull Arena

Il 2019 va in archivio e sono diverse le partite di quest' anno solare che tornano alla mente. Abbiamo voluto scegliere le 10 gare più belle del 2019 emozionanti o importanti di quest'annata. (qui la classifica completa) Al secondo posto della nostra classifica va sicuramente la vittoria contro il Salisburgo nella Red Bull Arena, inviolata da 70 partite. Gli azzurri riuscirono a imporsi con uno spettacolare 3-2:

2) SALISBURGO-NAPOLI 2-3: Tre punti su un campo terribile dove nessuno vinceva da 70 partite, il primo posto nel girone davanti al Liverpool, la doppietta di Mertens che sorpassa Maradona, la rete di Insigne che abbraccia Ancelotti: la notte di Salisburgo è perfetta. L’attaccante belga sigla la rete del vantaggio napoletano che gli consente di acciuffare Maradona fra i marcatori azzurri. Il Salisburgo risponde con Haaland che su rigore firma il pareggio. Ma Mertens è ispiratissimo e con un secco destro in corsa porta di nuovo in vantaggio i partenopei. 116 gol di Ciro che supera nella classifica dei goleador azzurri Diego Armando Maradona. Al 72' però, Haland è pronto all'incornata del 2 a 2. La felicità della Red Bull Arena dura un attimo, Mertens vede con gli occhi dietro la nuca Insigne, palla per Lorenzo e tocco sotto a scavalcare il portiere per centrare l'angolino opposto. L’esultanza del capitano azzurro è speciale, perché è un abbraccio all’allenatore dopo le polemiche delle ultime settimane. Gli azzurri portano a casa una vittoria che in trasferta in Champions non arrivava da tre anni e che sa di qualificazione agli ottavi.