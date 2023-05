Toronto, resi noti gli stipendi: Insigne al 2º anno scende del 50%!

Il Toronto Fc ha reso noti gli stipendi dei propri calciatori per la stagione in corso.

Il Toronto Fc ha reso noti gli stipendi dei propri calciatori per la stagione in corso. Lo stipendio di Lorenzo Insigne, come da accordo col club, è sceso a 7,5 milioni di dollari, dopo essere stato di 14 milioni alla fine della prima stagione in MLS. L'ex capitano del Napoli non è più il giocatore più pagato in MLS, anche se il Toronto ha ancora due dei primi cinque giocatori più pagati del campionato.

Al primo posto c'è l'ex Inter Shaqiri con 8,153mln, seguito proprio dal napoletano, quarto l'altro italiano del Toronto Bernardeschi con 6,295. Anche il capitano dei canadesi si è dimezzato lo stipendio, Michael Bradley infatti ora guadagna 614.286 dollari, ne guadagnava 1,5mln.