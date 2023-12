Tra cessioni e Coppa d'Africa: a gennaio pronto il restyling a centrocampo

Proprio quando sembrava intravedere la luce in fondo al tunnel con due vittorie di fila, il Napoli di Mazzarri con la figuraccia in Coppa Italia deve ripartire

Fonte: di Antonio Gaito per TMW

Proprio quando sembrava intravedere la luce in fondo al tunnel con due vittorie di fila, il Napoli di Mazzarri con la figuraccia in Coppa Italia deve ripartire di nuovo da zero. Ieri la squadra è scesa in campo per la ripresa in vista della sfida contro la Roma, fondamentale per reagire immediatamente e soprattutto per non precipitare ulteriormente in classifica, e sono arrivate un paio di buone notizie per Mazzarri. Sono infatti tornati in gruppo Anguissa e Zielinski, quest'ultimo out anche col Cagliari oltre che col Frosinone, e che dunque riprenderanno posto in un reparto in cui gli uomini sono contati.

Pronto il restyling a centrocampo

E' il reparto in cui il Napoli dovrà intervenire ad inizio mercato invernale. E' ad un passo dall'addio Eljif Elmas, peraltro fermo ai box per infortunio, destinato al Lipsia per circa 25mln di euro con la trattativa che dovrebbe concludersi proprio nel fine settimana. Inoltre Mazzarri perderà Anguissa per la Coppa d'Africa e l'idea al momento è di liberare in prestito anche un elemento come Gaetano che reclama maggiore spazio per proseguire il suo processo di crescita. Possibile dunque più di un'entrata, senza dimenticare che la rivoluzione si completerà poi a giugno considerando che difficilmente Zielinski rinnoverà il contratto.

I primi nomi per gennaio

Al nome del vecchio obiettivo Boubakary Soumaré del Siviglia s'è aggiunto ance quello di Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham, ma soprattutto per quest'ultimo valutazione che resta piuttosto alta e profilo non proprio da filosofia Napoli per età ed ingaggio. Tmw da tempo ha anticipato anche i nomi di Albert Gronbaek del Bodo Glimt oppure quello di Kjaergaard del Salisburgo, entrambi valutati sui 15mln di euro. Ma anche di Mats Wieffer, centrocampista del Feyenoord, o quello di Sven Mijnans in forza all'Az Alkmaark. Difficile invece che a gennaio possa muoversi Samardzic dell'Udinese.