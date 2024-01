Traorè al Napoli, ci siamo! Visite mediche terminate a Villa Stuart

Hamed Junior Traorè ha da pochi minuti terminato le visite mediche a Villa Stuart.

Hamed Junior Traorè ha da pochi minuti terminato le visite mediche a Villa Stuart. Il centrocampista ivoriano è arrivato questa mattina nella clinica romana per sottoporsi ai test fisici approfonditi prima della firma del contratto con il Napoli.

Il classe 2000 arriva in azzurro dal Bournemouth in prestito con diritto di riscatto per una cifra fissata a 25 milioni. Dopo Pasquale Mazzocchi, l’ex Sassuolo ed Empoli sarà il secondo acquisto del Napoli in questa sessione invernale di calciomercato.