Tredici azzurri convocati nelle rispettive nazionali, il programma dei match

Sono tredici i giocatori del Napoli impegnati nelle rispettive nazionali, come ricorda il sito ufficiale del club azzurro: "Lorenzo Insigne, Alex Meret e Giovanni Di Lorenzo sono stati inseriti nella lista del ct azzurro Roberto Mancini per la doppia sfida per le qualificazioni europee dell'Italia che affronterà la Bosnia Erzegovina (venerdì 15 novembre allo Stadio ‘Bilino Poje’ di Zenica, ore 20.45) e l’Armenia (lunedì 18 novembre allo Stadio ‘Renzo Barbera’ di Palermo, ore 20.45).

Dries Mertens impegnato nella doppia sfida di qualificazione a Euro 2020: Russia-Belgio (16 novembre) e Belgio-Cipro (19 novembre).

Fabian Ruiz di scena nella doppia sfida di qualificazioni a Euro 2020: Spagna-Malta (15 novembre) e Spagna-Romania (18 novembre).

Arek Milik e Piotr Zielinski convocati per la doppia partita di qualificazione a Euro 2020: Israele-Polonia (16 novembre) e Polonia-Slovenia (19 novembre).

Mario Rui sarà impegnato nella doppia gara di qualificazioni a Euro 2020: Portogallo-Lituania (14 novembre) e Lussemburgo-Portogallo (17 novembre).

Nikola Maksimovic convocato per la doppia sfida di qualificazioni a Euro 2020: Serbia-Lussemburgo (14 novembre) e Serbia-Ucraina (17 novembre).

Eljif Elmas di scena nella doppia gara di qualificazioni a Euro 2020: Austria-Macedonia (16 novembre) e Macedonia-Israele (19 novembre).

Elseid Hysaj convocato per la doppia sfida di qualificazione a Euro 2020: Andorra-Albania (14 novembre) e Albania-Spagna (17 novembre).

David Ospina impegnano nella doppia amichevole Colombia-Perù (15 novembre) e Colombia-Ecuador (19 novembre).

Kalidou Koulibaly convocato per la doppia gara di qualificazione alla Coppa d'Africa: Senegal-Congo (13 novembre) e Eswatini-Senegal (17 novembre)".