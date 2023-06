Tutto lo stadio "Maradona" in piedi ad intonare il nome di Fabio Quagliarella.

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutto lo stadio "Maradona" in piedi ad intonare il nome di Fabio Quagliarella. L'attaccante della Sampdoria è all'ultimo ballo in Serie A, vedremo se continuerà in B in blucerchiato la prossima stagione.