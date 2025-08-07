Prima pagina Tuttosport: "Bis Napoli: Juanlu più Gutierrez. Simeone va al Torino"

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola in prima pagina si concentra anche sulla Juventus e sulle dichiarazioni rilasciate dal nuovo dt Comolli. Il dirigente bianconero ha confermato l'imminente cessione di Douglas Luiz, molto vicino al trasferimento in Premier League. Una mossa che di fatto sbloccherà il mercato della Juventus, che al momento era frenato anche dalla delicata situazione del brasiliano. Modesto crede molto anche sul ritorno di Kolo Muani, che freme per tornare a vestire la casacca bianconera.

TORINO - Spazio dedicato anche al Torino, che ha piazzato un colpo in attacco. Il club granata infatti ha chiuso l'affare Giovanni Simeone con il Napoli. Un innesto importante per il Toro, con cui oggi il centravanti sosterrà le visite mediche per poi firmare un contratto triennale. Una buona notizia anche per il tecnico Marco Baroni, che avrà nella coppia Zapata-Simeone un Toro d'attacco.

NAPOLI - Proseguono anche le manovre del Napoli, che sta per chiudere due nuovi affari in entrata. Gli azzurri infatti sono vicini a Juanlu Sanchez e Miguel Gutierrez, difensori rispettivamente in forza a Siviglia e Girona.