Prima pagina Tuttosport: "Dumfries fa il Lautaro, l'Inter vola in finale"

"Motta, hai presente Boniperti?": domanda chiara quella che viene scelta come titolo principale della prima pagina odierna di Tuttosport. Stasera alle 20.00 Juve-Milan di Supercoppa: in palio la finale contro l'Inter.

"Dumfries fa il Lautaro, l'Inter vola in finale" si legge di spalla in chiave Supercoppa Italiana.

Si parla in taglio alto anche della scomparsa di Aldo Agroppi, simbolo soprattutto del Torino. Il titolo per omaggiarlo è quello riportato qui di seguito: "Ciao Aldo, come te non c'è più nessuno".