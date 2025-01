Prima pagina Tuttosport: "Inter cotta, Conte gode: solo pari col Bologna"

"Juve, ecKolo", il gioco di parole utilizzato da Tuttosport in prima pagina. Il club bianconero sta per ingaggiare un rinforzo per l'attacco sguarnito e dal solo Vlahovic (a causa dell'infortunio di Milik): arriva dal PSG e rimarrà in bianconero in prestito secco fino al termine della stagione. Prima però, come di norma, dovrà superare l'iter di visite mediche previste nella giornata odierna.

Intanto in primo piano spicca anche il pareggio incassato in rimonta dall'Inter contro il Bologna (2-2), il Milan che insiste per Rashford e l'inserimento di un club straniero, mentre Beto si avvicina al Torino.

