Prima pagina Tuttosport: "Juve, Champions da paura. Allarme Cambiaso"

vedi letture

"Juve, Champions da paura". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che chiaramente si sofferma sul pareggio ottenuto dalla Juventus nell'ultimo scontro diretto giocato contro il Bologna. I bianconeri si erano portati in vantaggio grazie al gol di Khephren Thuram, subendo il definitivo 1-1 da Freuler. Un pareggio che ha rimescolato le carte intorno al quarto posto, visto che ci sono quattro squadre in lotta per l'ultimo slot utile per la prossima Champions League.