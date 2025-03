Prima pagina Tuttosport: "Juve, l'urlo di Tudor. Gasperini apre alla Roma"

"L'urlo di Igor" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi. Dal Motta compassato, all'energia di Tudor. Primo allenamento e subito tutta un’altra musica in casa bianconera: dall’atteggiamento professorale di Thiago all’energia e alle urla di Igor che premia con i “cinque” chi fa bene. Poi i colloqui con i giocatori per capire stato d’animo e dire cosa vuole da loro. Il croato è deciso a puntare sui rapporti umani, così il sorriso non è più bandito. Thiago se ne va nel gelo: per lui un grazie solo da Bremer e Mbangula: "Ma ho vissuto momenti intensi". Birindelli 'benedice' Tudor: "Carismatico e schietto, il suo dna Juve farà la differenza".

L'apertura - "Gasperini: 'Alla Roma? A chi non piacerebbe?". L'allenatore dell'Atalanta, insignito della Panchina d'Oro speciale dopo la vittoria in Europa League con la Dea, non chiude le porte a un trasferimento alla Roma. "Io sto bene dove sono, poi come tutte le cose c’è un inizio e c’è una fine. Roma grande piazza con tifosi eccezionali: a chi non piacerebbe guidare un club così?”