Prima pagina Tuttosport: "Milinkovic-Savic-Ngonge, passi avanti"

"La Juventus da Trump. Casa bianconera" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi. Visita d'onore per la Juventus. La squadra di Igor Tudor nelle ore che hanno preceduto l'esordio al Mondiale per Club contro l'Al-Ain, hanno ritagliato un momento speciale per recarsi alla Casa Bianca. Squadra e dirigenti nello Studio Ovale: storica visita a Washington con il presidente USA che si intrattiene con McKennie e Weah ed esalta Elkann.

MercaToro - "Vanja-Ngonge passi in avanti": si muove il mercato del Torino. I granata puntano l'esterno d'attacco Ngonge del Napoli e in cambio potrebbero cedere il portiere Vanja Milinkovic-Savic. L'esterno sarebbe felice di ritrovare Baroni che lo ha lanciato a Verona mentre Conte chiede un secondo portiere affidabile. Riallacciati i contatti tra le parti.