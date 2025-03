Prima pagina Tuttosport: "Paratici porta Conte al Milan"

vedi letture

"Tudor raddoppia. iDea Motta" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi. Con la sfida dello Stadium al Genoa, dopodomani scatta la rincorsa di Igor al quarto posto Champions. Nella prima partita come traghettatore non ha mai perso: 3 successi e un pari. Udinese, Verona e Lazio: con il croato, il doppio dei punti rispetto alla media precedente. Manfredonia vota Locatelli in difesa. Nella lettera agli azionisti, Elkann dagli elogi per tutti al silenzio sulla Juve.

L'Atalanta pensa a Thiago Motta - Con Gasperini in orbita Roma dopo un decennio di successi alla guida dell'Atalanta, a Bergamo è iniziato il casting per il successore: ci sono pure Sarri, Italiano e Runjaic. Ma l'ex allenatore bianconero valuta anche un ritorno in Francia: lo seguono alcuni club della Ligue 1.

Futuro rossonero - "Paratici porta Conte al Milan". Entrano nel vivo i colloqui per il nuovo ds: l’ex Tottenham ha parlato con Furlani e appare favorito su Tare e D’Amico. Un suo arrivo aprirebbe per la panchina uno scenario che non si è concretizzato nell’estate 2024. Conte e Paratici due hanno lavorato insieme a Torino e in Inghilterra: ipotesi concreta in caso di addio al Napoli. Allegri il piano B.