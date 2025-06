Prima pagina Tuttosport: "Simeone, il Toro ci prova. Sondaggi con il Napoli"

vedi letture

Due giocatori del Milan, Fikayo Tomori e Theo Hernandez, potrebbero sposare la Juventus nella sessione di mercato estiva. Questo, almeno, lo scenario descritto ogig sulla prima pagina di Tuttosport: "Tomori e Theo, qui Juve ci cova - recita il titolo di apertura del giornale sportivo torinese -. I due milanisti e l'intrigo Vlahovic.

Il club bianconero torna sul difensore inglese, mentre riflette sul suggestivo scambio tra il francese e DV9, le cui richieste però spaventano ii rossoneri. Osimhen, tanti ostacoli ma anche nuove possibilità". Da non dimenticare anche il nuovo accordo con lo sponsor Adidas: "Accordo d'oro con Adidas: 408 milioni in 10 anni". "Simeone, il Toro ci prova. Sondaggi con il Napoli" si legge in basso.