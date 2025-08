Prima pagina Tuttosport sull'affare Simeone: "Previsto incontro Torino-Napoli"

"Simeone, si prepara l’incontro Toro-Napoli" è il titolo scelto dall'edizione odierna di Tuttosport. In casa granata si attende una svolta per rinforzare l’attacco a disposizione di Marco Baroni. I contatti sono in corso e il Cholito ha già dato il suo sì: nei prossimi giorni è atteso l’appuntamento decisivo tra i due club per sbloccare la trattativa.

"Ora cambia tutto". Parole importanti quelle di Gleison Bremer, da vero e proprio leader della Juve: dichiarazioni che hanno anche ispirato il titolo principale della prima pagina di oggi di Tuttosport. Prosegue il centrale bianconero: "Che bello tornare: in campo avevo paura, dopo i primi contrasti mi è già passata. Sì, l'anno scorso è mancata un po' di leadership, ma adesso sarà diverso. E Tudor ci aiuterà". Il punto sul resto del mercato juventino: il Marsiglia aspetta Weah, scatto per Martinez del Girona".