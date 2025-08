Prima pagina Tuttosport: "Torino, accordo per Simeone. Ora le visite mediche"

"Calci, pugni e Yildiz": titola così questa mattina Tuttosport, andato a Ratisbona per scoprire le origini di Kenan. L'inviato del quotidiano torinese è andato nella città bavarese dove il turco è nato e cresciuto. E dove torna appena può. Il tecnico che lo scoprì a 5 anni: "Voleva fare kickboxing, ho faticato a convincerlo. Ma appena lo vidi palleggiare contro il muretto...".

Spazio anche all'altra sponda di Torino, con questo titolo in taglio alto: "Toro: Sìmeone!". Accordo anche col Napoli: il Cholito atteso alle visite. E Idzes si avvicina. Preso finalmente il rinforzo per l'attacco: 1 milione subito, 7 tra un anno. Blitz per Liberali, 18enne trequartista del Milan promesso al Catanzaro.