Prima pagina Tuttosport: "Tudor aspetta Kolo! Gutierrez vede Napoli"

Capitolo attaccante sempre aperto in casa Juventus. I bianconeri sono pronti ad accogliere Randal Kolo Muani anche per la prossima stagione. L'accordo con il PSG c'è ma per il momento la trattativa è bloccata perché si attende anche la cessione di Dusan Vlahovic. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport: "Tudor aspetta Kolo". Di spalla invece in chiave partenopea: "Gutierrez vede Napoli".