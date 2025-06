Prima pagina Tuttosport: "Vanja vede Napoli. Affare da 18 milioni"

"L'alba di una nuova Juve": questo è il titolo principale della prima pagina di Tuttosport. Il riferimento è al 5-0 rifilato dalla Juventus all'Al Ain, in occasione della prima partita giocata nel nuovo Mondiale per Club. Non solo: dalla squadra alla società, si coglie un'energia diversa. La doppietta di Kolo Muani e Conceiçao, la loro voglia di restare protagonisti in bianconero (al prezzo di 70 milioni), le magie di Yildiz, sempre più centrale nel progetto, la visione offensiva di Tudor, la vicinanza della proprietà: ci sono tutte le premesse per un rilancio in grande stile.

Si parla anche dell'altra metà di Torino, con questo titolo: "Vanja vede Napoli, Toro su Volpato". Il portiere ha già detto sì a Conte: intesa più vicina, operazione da 18 milioni. In ballo il prestito di Ngonge, così come è aperta la trattativa per il centrocampista del Sassuolo.