Prima pagina Tuttosport: "Yildiz, vali solo mezzo Leao?"

"Yildiz, vali solo mezzo Leao?". Viene scelto questo come titolo principale della prima pagina di oggi di Tuttosport. Milan-Juve e il confronto tra i numeri 10, anche nelle valutazioni di mercato: 80 milioni il prezzo "stimato" per Leao, 40 quello per Yildiz.

Si parla anche dell'altra metà di Torino, con il seguente titolo: "La Maratona: sciopero". Col Monza curva vuota nel primo tempo, con l'obiettivo di contestare il presidente Cairo.