Tv Luna - Pronta la coppia Luperto-Manolas per il Brescia, tra i pali si prepara un cambio

Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulle possibili scelte di Carlo Ancelotti in vista del match di domani contro il Brescia: "Ospina? Ancelotti fa rientrare nel turnover anche l'estremo difensore, ritiene opportuno fa ruotare anche i portieri. Nessuna società si avvicina al Napoli per qualità nei tre portieri. Io credo Luperto-Manolas, Maksimovic deve stare bene per giocare. Hai modo di valutare Luperto, chiaro che poi Maksimovic in buone condizioni è una garanzia".