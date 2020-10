Udinese-Roma, primo tempo a reti bianche: ma alla Dacia Arena non ci si annoia

Termina il primo tempo tra Udinese-Roma col risultato di 0-0. Non sono mancate però le emozioni, almeno un paio occasioni da gol per entrambe le squadre. Al 22’ Dzeko sbaglia un gol facile facile, servito dall’imbucata di Ibanez, per distacco il migliore in campo sinora. Ma la partita non vive solo di occasioni: giallorossi e bianconeri si affrontano a viso aperto, sulla qualità dei propri giocatori (Pedro da un lato, De Paul dall’altro i più appariscenti. Grandi chance anche per Mkhitaryan, al termine di una mezz’ora tutta della Roma. Poi sale in cattedra la squadra di Gotti ed è davvero clamorosa l’occasione per l’Udinese appena prima dell’intervallo. Lasagna a tu per tu con Mirante, decisivo il tocco di Ibanez. Poi Pereyra cerca il colpo morbido: il pallonetto finirebbe in porta, ci pensa Mancini. Niente gol, ma le occasioni non sono mancate. E il secondo tempo, se la partita continuerà così, sarà uno spettacolo.