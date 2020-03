UEFA, dalla Spagna: si valuta seriamente il rinvio degli Europei al 2021

L'UEFA starebbe pensando seriamente di rinviare il prossimo Europeo all'estate del 2021, postponendo di fatto di un anno. A riferirlo è il quotidiano spagnolo As, secondo cui poi a quel punto i vertici continentali e mondiali sarebbero poi costretti a sospendere, cancellare o rinviare poi la Nations League e il Mondiale per Club, per la prima volta previsto per l'estate.