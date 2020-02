UFFICIALE - Barça, Dembele out con il Napoli: i tempi di recupero

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Brutte notizie in casa Barca. Ousmane Dembelé è stato operato al tendine del ginocchio e dovrà rimanere fermo per circa sei mesi. E' stato lo stesso club catalano a comunicarlo sui propri canali social. L'attaccante francese, arrivato dal Borussia Dortmund per 105 milioni, è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Turku, in Finlandia. Del giocatore si è occupata l'équipe del dottor Sakari Orava, nel centro del professor Lasse Lampainen. I medici sono intervenuti dopo la rottura del tendine prossimale del bicipite femorale della gamba destra subita da Dembelé. "Dembélé - precisa una nota del Barcellona - è stato operato per lo stesso infortunio che ha subito nella prima stagione al Barca, ma sull'altra gamba. Eric Abidal si è trasferito in Finlandia per assistere Dembelé. con lui il medico sociale della squadra Dani Florit. A questo punto, la società blaugrana chiederà alla Federcalcio spagnola l'autorizzazione a ingaggiare un sostituto, dal momento che il regolamento lo consente in caso di infortuni con stop superiori ai cinque mesi. Il tempo a disposizione del Barcellona per ingaggiare un giocatore è di 15 giorni. (ANSA).