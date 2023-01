UFFICIALE - Beffa Milan, Napoli campione d’inverno con 2 turni d’anticipo

Napoli torna a vincere e il Milan non riesce a tenere il passo.

Napoli torna a vincere e il Milan non riesce a tenere il passo. La formazione rossonera va in vantaggio per 2-0 contro la Roma, ma proprio come successo a Inter e Lazio si fa rimontare sul 2-2 e viene quindi agganciata in classifica al secondo posto dalla Juventus. Punto prezioso, invece, per i giallorossi che restano appaiati alla Lazio e a -3 dal quarto posto, occupato dalla formazione nerazzurra. Il Napoli è matematicamente campione d'inverno con due turni d'anticipo. Di seguito la classifica aggiornata: