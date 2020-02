UFFICIALE - Cagliari-Napoli, trasferta vietata ai residenti a Napoli e settore ospiti a 50€

Ancora restrizioni per le trasferte dei tifosi del Napoli. Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale della Ssc Napoli riguardo quello che sarà il match che vedrà gli azzurri impegnati nel prossimo match di campionato contro il Cagliari: "Sono in vendita i biglietti per Cagliari-Napoli in programma domenica alle ore 18 per la 24esima giornata di Serie A. Il costo del singolo tagliando è di 50,00 euro.

A seguito della Determinazione dell’Osservatorio, la vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Napoli è vietata.

I biglietti del settore ospiti (distinti laterali) sono in vendita fino alle ore 19:00 del 15/02/20 presso le ricevitorie autorizzate Ticket One o https://sport.ticketone.it/points-of-sale.

Il settore ospiti della Sardegna Arena dispone di 40 posti auto e 5 posti bus. Il Cagliari Calcio informa che, all’atto dell’acquisto del Ticket, occorrerà prenotarne l’utilizzo. La richiesta deve essere inoltrata a: slo@cagliaricalcio.com.

Il numero dei posti disponibile è di 415".