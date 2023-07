UFFICIALE - Calciatori britannici e svizzeri equiparati ai comunitari sin dalla stagione 2023/24

Attraverso il proprio sito ufficiale, la FIGC rende noto che i calciatori britannici equiparati ai comunitari sin dalla stagione 2023/24

Attraverso il proprio sito ufficiale, la FIGC rende noto che i calciatori britannici equiparati ai comunitari sin dalla stagione 2023/24: "Il Consiglio Federale − nella riunione del 24 luglio 2023; − vista la richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A di equiparare i calciatori professionisti di nazionalità britannica ai cittadini comunitari; − ritenuta condivisibile la proposta; − visto il Comunicato Ufficiale n. 184/A del 1° giugno 2023; − visto l’art. 27 dello Statuto federale ha deliberato di modificare la lettera G) del Comunicato Ufficiale n. 184/A del 1° giugno 2023 come di seguito riportato. G) I calciatori con cittadinanza svizzera e britannica sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari. Le presenti disposizioni si applicheranno con riferimento alla stagione sportiva 2023/2024".

La norma ha effetto in particolare per il Milan, che ha tesserato un inglese e uno svizzero nelle scorse settimane: l'ex Chelsea Ruben Loftus-Cheek e lo svizzero Noah Okafor. Allo stato attuale dunque i rossoneri hanno due slot liberi per gli extracomunitari, a patto di cederne uno, anche se la prima casella verrà ben presto rioccupata da Samuel Chukwueze, prossimo colpo dell'era Furlani-Moncada.