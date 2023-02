UFFICIALE - Fernando Llorente dice basta, a 37 anni l'ex azzurro si ritira

Fernando Llorente dice addio al calcio giocato.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fernando Llorente dice addio al calcio giocato. Il centravanti basco che in Italia ha vestito le maglie di Juventus, Napoli e Udinese è svicolato dallo scorso giugno, dopo la stagione all'Eibar, e ha annunciato in diretta tv che la sua carriera da calciatore può ormai considerarsi conclusa.

Non ti vedremo più in campo? "No, no. Ora ho tutto chiaro. Continuo a tenermi in forma giocando a padel".