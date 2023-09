UFFICIALE - Giudice Sportivo, ammenda per il Napoli per un laser contro Silvestri

Sono ufficiali le disposizioni del Giudice Sportivo dopo le partite del sesto turno di Serie A. Per il Napoli un'ammenda da 10 mila euro

Sono ufficiali le disposizioni del Giudice Sportivo dopo le partite del sesto turno di Serie A. Per il Napoli un'ammenda da 10 mila euro "per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del portiere della squadra avversaria, dopo aver effettuato la diffusione dell'annuncio anti-violenza, al 10° del secondo tempo, veniva indirizzato nuovamente nei confronti del portiere della squadra avversaria un fascio di luce-laser; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".