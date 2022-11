UFFICIALE - I convocati per l'Atalanta: assenti Kvaratskhelia e Rrahmani

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati in vista della trasferta di domani a Bergamo contro l'Atalanta.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati in vista della trasferta di domani a Bergamo contro l'Atalanta. Come pre-annunciato dal club azzurro, Kvaratskhelia non farà parte della spedizione a causa di una lombalgia acuta. Assente anche il lungodegente Rrahmani. Di seguito l'elenco completo.

Portieri: Marfella, Meret, Sirigu

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Zanoli, Zedadka

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski

Attaccanti: Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone