UFFICIALE - Sky trasmetterà Euro 2024: 51 partite in diretta di cui 20 in esclusiva

(ANSA) - MILANO, 04 LUG - Gli Europei 2024 di calcio saranno trasmessi su Sky. È stato infatti annunciato, in occasione della presentazione della nuova offerta di Sky, la novità legata al prossimo EURO 2024. "Su Sky e in streaming su NOW sarà possibile assistere in diretta allo spettacolo di tutti i 51 match di UEFA EURO 2024, 20 dei quali in esclusiva live su Sky, in programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania", si legge nella nota.

"L'ultima volta che abbiamo avuto una gioia nel calcio della nazionale è stato a Wembley, abbiamo trasmesso tutti gli Europei 2020 e trasmetteremo tutti gli Europei 2024 di cui 20 partite in esclusiva, speriamo di portare bene", ha commentato Marzio Perrelli, executive vice president di Sky. (ANSA).