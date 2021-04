UFFICIALE - Il Liverpool si ritira dalla Superlega

"Il Liverpool Football Club conferma che il nostro coinvolgimento nei piani proposti per formare una Superlega europea è stato interrotto. Negli ultimi giorni, il club ha ricevuto vari rappresentanti di ciascuno dei soggetti coinvolti, sia interni che esterni, e vorremmo ringraziarli per il loro prezioso contributo". Questo il comunicato ufficiale del Liverpool, che attesta l'abbandono dalla Superlega.

Liverpool Football Club can confirm that our involvement in proposed plans to form a European Super League has been discontinued.